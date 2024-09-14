全球最高獎金賽駒　獲譽“香港之光”

圖：“金鎗六十”馬主陳家樑（左）與幕後團隊。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，三屆香港馬王“金鎗六十”宣告結束競賽生涯。馬主陳家樑說：“對我和家人來說，‘金鎗六十’不只是一匹賽駒。牠既是我們的良伴好友，也是實至名歸的冠軍。觀看牠出賽是我人生中最快樂的事之一。”練馬師呂健威回憶道：“我很榮幸能夠訓練一匹這般優秀的賽駒。‘金鎗六十’為我們馬房以至香港賽馬帶來莫大榮耀，牠的鬥心無與倫比。”



騎師何澤堯表示：“策騎如此佳駟可謂機會千載難逢。‘金鎗六十’不但是極為出色的運動員，鬥心也十分強悍。我希望感謝牠在賽場上信任我，也很感恩我們一起經歷的非凡時刻。”



“金鎗六十”在香港面對新冠疫情的難關時屢創佳績，獲譽為“香港之光”，足證牠在香港馬壇的超然地位。



香港賽馬會將於9月22日在沙田馬場賽馬日舉行“金鎗六十”的榮休歡送儀式，屆時將會頒發終身成就獎的獎座予馬主陳家樑，以表彰“金鎗六十”的輝煌成就。此外，當日也會上演焦點賽事慶典盃。



香港賽馬會行政總裁應家柏表示：“‘金鎗六十’是香港賽馬史上最偉大的賽駒之一。牠的加速力無與倫比，不但令無數本地菁英俯首稱臣，更是擊退了不少來自世界各地的頂級佳駟，讓牠成為一匹一生難得一遇的佳駟。儘管馬兒的光輝競賽歲月經已告一段落，但我們會永遠感激牠，並一直銘記牠的非凡成就。”



“金鎗六十”退役後將先前往澳洲，再在日本北海道的北方牧場享受退休生活。