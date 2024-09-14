東區文藝大匯演　祥龍獻瑞賀國慶

圖：大匯演除有1200架無人機外，另一亮點就是全港最長、超過300米的夜光飛龍，當晚將會重現表演。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，全港賀國慶，區區有亮點。為慶祝中華人民共和國成立75周年，由東區民政事務處主辦，香港島各界聯合會及香港東區各界協會合辦的“祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演”將於9月22日下午7時在小西灣運動場舉行。屆時有1200架無人機升空作多種造型圖案，包括“飛龍在天，祥龍獻瑞”的壯觀景象，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型，及東區吉祥物“東東”等。



是次大匯演，超過2000張門票下周二（17日）9時起在東區民政事務處免費派發。東區民政事務專員陳尚文表示，東區將舉辦結合無人機匯演與文藝表演的藝術盛宴，推動無人機發展，匯聚社區力量共襄盛事。



在東區舉辦的大匯演節目豐富多彩，活動亮點之一，是全港最長的超過300米夜光飛龍，由經驗豐富的舞龍團隊帶來精彩表演。隨後，1200架無人機將上演一場光影大秀，以色彩繽紛的燈光幻化出多幅融入東區獨特元素及國慶題材的立體圖案，包括“飛龍在天，祥龍獻瑞”的壯觀景象、以星空為背景展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓可愛造型、東區吉祥物“東東”等。“本地樂團”將即席演奏，為無人機表演搭配上澎湃激昂的管弦樂曲，以達至“上天下地”同賀國慶。



與各種文藝表演互相配合



本地樂團將現場演奏，為無人機表演增色，除了本地樂團的管弦樂及女高音歌唱家演出，將由結合古譜與古樂的“香港天籟敦煌樂團”，以及由香港年輕擊樂演奏家所組成的“四擊頭敲擊樂團”，呈獻精彩絕倫的中樂與鼓樂表演，以及青年歌手獻唱。最後以城市當代舞蹈團壓軸，與一眾東區學生共同協作，帶來充滿動感活力的當代舞演出，將為觀眾帶來動感的視覺享受。



大匯演規模之大，無人機的數量之眾，可謂盛況空前，除了借此與市民共賀國慶，亦加強市民的愛國情懷及對社區的歸屬感。活動為本地青年提供藝術表演平台，弘揚傳統文化和藝術；亦會邀請區內團體及招收區內學生參與文藝節目表演、擔任活動義工等；關愛隊亦會安排接送區內長者及弱勢社群前來觀看表演。今次亦首次透過“共創明‘Teen’計劃”邀請學員觀看表演，體現社區參與共融的精神。

