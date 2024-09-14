民建聯倡增設地區“治未病中心”

圖：民建聯昨日發表《推動中醫藥發展倡議書》，建議多管齊下優化中醫藥服務。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，2023年施政報告提到政府會積極推動中醫藥發展，而民建聯一項調查發現，中醫服務深受市民的信任和歡迎，因此民建聯聯同香港註冊中醫學會認為，現時正是推出措施推動中醫藥發展的好時機，有針對性地解決目前中醫界存在的痛點難點，經一系列調研後，昨日發表《推動中醫藥發展倡議書》，就影響香港中醫藥產業提質、增效、升級的突出問題進行了梳理，並提出了政策建議。立法會議員陳永光表示，民建聯和香港註冊中醫學會希望助力本港中醫藥發展，疏通窒礙中醫藥發展的不利因素，紓緩本港的醫療體系壓力，為香港創造新的經濟增長點，豐富香港多元發展。



調查：逾六成人指中醫服務不足



民建聯於今年7月進行的一項關於市民對中醫服務的意見調查，調查以電話問卷方式，訪問了505名18歲以上香港市民。數據顯示，接近六成受訪市民過去一年有尋求過中醫服務，惟接近六成半受訪市民認為現時政府資助的中醫服務不足夠。較多受訪者指較難預約籌位，或住所附近沒有合適的公營中醫診所，令他們放棄選擇公營中醫服務。



針對公營中醫服務不足情況，陳永光建議政府須多管齊下，提供更多政府資助中醫服務。包括：增加十八區中醫診所暨教研中心，建議在人口密度較大的區，逐步增加中醫診所暨教研中心數量並同時增加資助服務籌額，以滿足市民需求；增強在地區康健中心的中醫服務，建議政府加強地區康健中心及提供的中醫服務的社區宣傳工作，讓更多市民瞭解地區康健中心的服務範圍。



調查顯示，逾八成受訪者均認同，政府有需要加強合理使用中藥產品的普及教育。民建聯建議在地區康健中心增設“治未病中心”，在每所康健中心聘請中醫師，向市民提供養生食療及改善生活及工作習慣的意見，及向市民提供中藥用藥及中醫治療的建議。



學者籲培育跨學科中醫人才



香港註冊中醫學會副會長、香港中文大學中醫學院院長林志秀表示，在中醫藥人才發展上，建議增加大學中醫教育資助學額，發展跨學科中醫人才，建議政府對中醫藥跨界發展的趨勢和人才需求進行調研，制定具有前瞻性和針對性的長期規劃，以此制定增加大學中醫藥教育資助學額，支持跨學科中醫藥人才培養。

