中評社北京9月14日電／網評：香港氫能之路探索國際經驗及區域合作



來源：大公報 作者：水志偉、蕭逸駒、何文懿（團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管、高級研究員、助理研究員）



面對全球日益激烈的氫能發展競爭趨勢，歐盟執委會近日宣布將制定更為嚴格的氫能補貼規則，旨在確保氫能補貼能夠增強歐洲本地企業在氫能市場的競爭優勢，這舉措反映了氫能作為新興能源在全球廣受重視與快速發展的現狀。



目前，全球已有超過40個國家制定了氫能發展戰略，眾多大型經濟體更是將氫能科技視為工業發展的重要方向。以日本為例，該國不僅在公共交通領域大規模引入氫能巴士，還將氫能供應到社區。英國則通過3.15億英鎊的工業能源轉型基金推動工業領域向氫能轉型，並已設立低碳氫能標準，要求氫能生產商生產過程符合淨零排放要求。



內地憑借其在氫能領域的技術領先與成本優勢，正穩步前行。香港作為國際大都市，更應敏銳捕捉這一機遇，與內地合作加速氫能產業的布局與發展。今年6月，特區政府發布《香港氫能發展策略》，不僅為香港在氫能領域繪制了全面的計劃藍圖，以回應市場趨勢，並穩步推進氫能發展。



作為能源轉型中的“潛力股”，氫能在交通運輸、電力生產、工業製造等多個領域的應用前景廣闊。策略將有助推動香港走向一個更綠色、可持續的未來。但是，要跟上全球氫能發展的快速步伐，香港仍有進步空間。



政府在策略中雖已明確提出完善法規、制定標準的目標，但實際操作中仍需更加精確與國際化。筆者建議，政府可借鑒外國經驗，參考國際標準，制定符合香港本地實際情況的氫能技術和安全準則。例如2020年澳洲通過了八項國際氫能產業標準，覆蓋了氫能安全、燃料品質、氫氣分離和純化技術等方面。香港可盡快制定能夠確保安全性和擴大實用性的氫能法規和標準，為產業的健康發展提供有力保障。



探討與內地合作生產輸入綠氫

