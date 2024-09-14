網評：英“半年抹黑報告”的荒謬與可笑

中評社北京9月14日電／英“半年抹黑報告”的荒謬與可笑



來源：大公報 作者：陳凱文（全國港澳研究會會員）



英國日前發表所謂的“香港半年報告”，宣稱特區政府持續針對任何被視作“威脅國安”的行為，包括今年3月實施《維護國家安全條例》後最少13人被捕、法院批出禁制令禁止“港獨”歌曲傳播、2019年黑暴後有1萬人被捕，以及多名“反對派”政客涉及“串謀顛覆國家政權案”被起訴。英國外交大臣拉米還聲稱，擔心法例在境外適用的問題，促請中國恪守《聯合聲明》云云。



英國發表所謂的“半年報告”，是未從殖民舊夢中甦醒過來，自欺地幻想自己在香港仍有影響力，妄圖對香港事務指手畫腳。另一方面，隨著世界出現百年未變的大變局，自從中國成了全球第二大經濟體之後，美國擔心其霸權不保，於是調整對華政策，並搞起“以港遏華”的策略。作為美國傳統盟友，英國配合起美國“唱衰”香港等反華文宣行動，自然不足為奇。



正因如此，這份所謂報告充分反映了英國政府的偽善和雙標。先說《聯合聲明》，其核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。如今英方對香港事務說三道四，顯然是違反國際法和國際關係的基本準則。



其次是從《聯合聲明》的原文內容來看，真正由中英雙方共同發表的聲明內容衹有第四、第五和第六點，包括英國政府負責香港回歸前的行政管理，成立中英聯合聯絡小組，以及香港土地和其他有關事項，根據聯合聲明附件三的規定處理。這三點的聲明內容，已隨著中英聯合聯絡小組於2000年1月1日解散的一刻起，已經完全履行完畢。



之所以需要一再強調英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，是要說明，英方一再發表所謂“香港半年報告”，這種意圖干預中國內政的行為，違反《聯合國憲章》第2條第7款、聯合國《關於各國內政不容干涉及其獨立與主權之保護宣言》以及《關於各國依聯合國憲章建立友好關係及合作的國際法原則宣言》。



無視自身大肆拘捕鎮壓的事實

