中國將接管西伯利亞和遠東？駐俄大使駁斥

（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報轉編中國駐俄羅斯大使館報導，2024年9月11日，張漢輝大使就中俄高層交往、經貿合作、人文交流等問題接受俄羅斯新聞周刊《新聞世界》書面採訪。採訪內容同時在《新聞世界》當天報紙和網站發布。採訪全文如下：



1、距慶祝俄中兩國建交75周年還有幾個月。1949年10月1日，毛澤東主席在北京天安門廣場宣布中華人民共和國成立。第二天，蘇聯成為世界上第一個承認中華人民共和國的國家。俄羅斯總統普京在5月訪華期間稱即將到來的建交75周年是“我們兩國的重要周年紀念日”。大使先生，您如何評價兩國關係的水平？您認為當前兩國關係取得最重要的成就是什麼？



建交75年來，中俄關係歷經風雨、歷久彌堅，中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國相互尊重、平等相待、和睦相處、互利共贏的嶄新道路，兩國關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範。在習近平主席和普京總統的親自擘畫和戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期，兩國政治互信和戰略協作不斷加強，全方位合作持續推進，民間傳統友誼日益深化。中俄組合不僅為雙方各自發展振興提供了強大助力，也為維護地區和世界和平穩定、推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出了重要貢獻。



今天的中俄關係來之不易，我們必須用心呵護、倍加珍惜。中俄兩國以“不結盟、不對抗、不針對第三方”為基礎，始終做到“五個堅持”，即堅持以相互尊重為根本，始終在涉及核心利益問題上相互堅定支持；堅持以合作共贏為動力，構建中俄互惠互利新格局；堅持以世代友好為基礎，讓中俄友誼的火炬代代相傳；堅持以戰略協作為支撐，引領全球治理正確方向；堅持以公平正義為宗旨，致力於推動熱點問題政治解決。新時代中俄關係勇立世界潮頭，把握時代脈搏，以維護兩國人民利益為己任，以世界和平發展為目標，正揭開嶄新一頁，創造新的輝煌。



2、5月中旬，普京總統在北京會見習近平主席。雙方簽署了《俄羅斯聯邦和中華人民共和國在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。但俄民眾還不太瞭解這一聲明的全部內容。大使先生，您能否從外交角度對聯合聲明進行簡要的介紹？此外，《新聞世界》的讀者對兩國軍事技術合作領域的協議特別感興趣，您能否也介紹一下相關情況？



今年5月普京總統對華進行國事訪問，這是他成功連任後首次對外出訪。此訪期間，兩國元首全面總結中俄建交75年來兩國關係發展的成功經驗，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，再次凸顯元首外交對新時代中俄關係的戰略引領作用。

