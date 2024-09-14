林西村僑商非洲創業記

在蔡勇的包裝袋工廠內，工人正在生產線上忙碌。（圖源：照片由受訪者提供） 中評社北京9月14日電／據人民日報海外版報導，位於江蘇省南通市海門區三星鎮的林西村，是一座著名的華僑村。林西村3000多名村民中，累計有600餘人在海外經營創業，遍布全球40多個國家和地區。近年來，隨著中非合作的深入發展，一些林西村僑商把目光投向非洲這片充滿希望的廣袤大陸。越來越多人到非洲投資創業，成為中非合作的見證者和參與者。



到非洲去辦廠



當地時間早上7時，埃塞俄比亞奧羅米亞州比紹夫圖市，一家飲料廠的早班工人已經開始了一天的工作。這家工廠的經營者是來自林西村的僑商方磊。飲料廠附近，還有他經營的一家拖鞋廠。



“兩家工廠占地面積約2.5萬平方米，共有員工700餘人，效益都還不錯。”方磊介紹，拖鞋廠每日產量能達到5萬雙。飲料廠於2020年底開始籌辦，開辦第一年產值約3000萬瓶，今年截止到目前已接近8000萬瓶，“2022年，我們推出了自己的飲料品牌MAX。”



方磊的兩家工廠臨近埃塞俄比亞東方工業園——這是中非共建“一帶一路”的標誌性項目之一。“埃塞俄比亞人口眾多，市場潛力大，蘊藏著很多商機。2015年，我和父親來到埃塞俄比亞創業，選擇在比紹夫圖市購買土地、開辦工廠，是看中了東方工業園的區位優勢。”方磊說，東方工業園匯聚了上百家企業，涉及建材、鞋帽、紡織服裝、汽車組裝等多個行業。園區附近交通便利，配套設施相對齊全，“在這裡做生意很方便”。



林西村僑商蔡雲鬆、蔡勇父子則在東方工業園內租了幾間廠房，辦起一家編織袋廠。如今，工廠已經運轉了5年，雇有300多名工人。



“2019年，我來到埃塞俄比亞發展。在這之前，已經有一些老鄉在非洲創業取得了成功，這給了我很大的鼓舞。”蔡勇說，“最近兩年，工人們技術越來越熟練，工廠生產規模逐漸擴大，產值穩定增長。現有廠房已經不太夠用，我們已經另外購置了土地，正在搭建一座新工廠。”

