陳曉東：全球安全倡議取得實打實沉甸甸成果

外交部副部長陳曉東在本屆北京香山論壇上做演講。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵 郭至君）以“共築和平、共享未來”為主題的第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。中國外交部副部長陳曉東9月14日上午圍繞全球安全倡議做專題演講，他表示，全球安全倡議為我們穿越威脅人類的迷霧險阻，築牢人類命運共同體安全之基，邁向持久和平、普遍安全的美好前景提供了重要戰略引領。



陳曉東說，今年7月，中方發布首份《全球安全倡議落實進展報告》，全面系統梳理了倡議20個重點合作方向取得的實打實、沉甸甸的成果，這些成果充分表明倡議正從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為豐富的實踐，對維護世界和平安寧、促進人類共同安全的價值作用進一步凸顯。一是為人類社會走出安全困境、邁上平安坦途提供指南針；二是為化解矛盾分歧、驅散衝突危機注入新的動能；三是為國際和地區安全合作深入推進帶來加速度；四是為促進安全領域交流對話搭建新的平台。



陳曉東表示，全球安全倡議是習近平外交思想在國際安全領域的重要應用成果，倡議提出兩年多來取得了一系列合作碩果，再次證明習近平外交思想具有強大的真理價值和實踐偉力，充分彰顯倡議對中國構建人類命運共同體的戰略引領作用，突出體現在倡議集成人類命運與共的樸素邏輯，主張以和平發展超越衝突對抗，以共商、共建、共享的全球治理觀超越一方獨大的霸權治理模式，為推動構建普遍安全的人類命運共同體提供了科學理念指引。

