澳洲擬監管網絡假資訊　馬斯克不滿

圖：馬斯克8日現身美網決賽現場。（圖源：路透社） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，據路透社、NBC消息：澳洲政府12日提出打擊虛假資訊的新法案，擬對未能阻止不實信息傳播的網絡平台處以罰款，最高可達該平台每年全球收入的5%。社媒平台X的老板馬斯克13日為此在平台發文，猛烈抨擊澳洲當局此舉等同“法西斯”。



澳洲工黨政府引入的新法案要求科技平台制定行為準則，以阻止危險錯誤資訊的傳播，而且相關準則必須得到監管部門的許可，否則進行處罰。馬斯克在X上轉發了關於該法案的文章，並發表評論稱“法西斯主義者”。



澳洲聯邦政府服務部長索頓批評馬斯克，“當符合他的商業利益時，他就是言論自由的捍衛者。當他不喜歡的時候，他就要關閉平台”。澳洲通信部長羅蘭的發言人則強調，在澳洲運營的公司必須遵守澳洲當地的法律。



這已非馬斯克第一次與澳洲當局對抗。今年4月，悉尼一名基督教的主教被刺傷的片段在網絡平台上大肆流傳，當地網絡監管機構要求X删除相關帖文，X後來封鎖了澳洲用戶查看有關刺傷事件帖文的權限，但是拒絕在澳洲以外的全球範圍删除相關帖文。X還因此與澳洲網絡監管機構對簿公堂，質疑當局删除帖文的命令。澳洲總理阿爾巴尼斯就此批評馬斯克是“傲慢的億萬富翁”，“認為自己凌駕於法律之上”。