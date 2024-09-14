﻿紐約警察局長辭職　或因涉貪

圖：紐約市警察局長卡班12日宣布辭職。（圖源：路透社） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，綜合路透社、《華盛頓郵報》消息：美國紐約市警察局長愛德華.卡班於當地時間12日宣布辭職。聯邦調查局（FBI）近期展開多項貪腐調查，多名紐約市政府高官可能牽涉其中。



卡班當天發給警察局的內部電郵表示，近期的調查導致警察局人心渙散，擾亂日常工作，“我不願意看到警察局將重心放在工作和警員安全之外的事上”，因此最終決定辭職。



FBI上周突擊搜查時扣押了卡班及其孿生兄弟詹姆斯.卡班的手機。詹姆斯之前也曾是一名警察，於2001年被警察局解雇，目前經營一家夜總會保安公司。



突擊搜查事件後，多方人士要求卡班辭職。卡班的律師稱，目前尚未有任何針對卡班的正式指控。



紐約市市長亞當斯12日表示，對卡班辭職的決定表示尊重，讚揚在卡班14個月的任期內，紐約市犯罪率顯著下降。亞當斯稱，他已任命前FBI官員登倫為臨時警察局長。



據介紹，登倫曾參與過1993年世貿中心爆炸案的調查，以及美國“科爾”號驅逐艦在也門遇襲等案件的調查活動。亞當斯指出，登倫曾在地方、州、聯邦和國際級別的機構工作過，“我感謝他在這一關鍵時刻挺身而出”。