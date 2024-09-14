美“商業警告”圖散播恐慌

中評社北京9月14日電／據大公報報導，9月6日，美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部聯合發布一份針對香港的“商業警告”，羅列在港美企面臨所謂的法律、監管、營運、財務和聲譽風險。



“警告”指出，在港美企可能會因為觸犯香港國安法和《維護國家安全條例》而遭受“更嚴格的審查、潛在的財務處罰和法律行動”。不出所料，西方媒體再搬出“香港玩完”論大肆炒作。



美國的“商業警告”顯然是出於政治動機，其陳述完全不符事實。美國對港的輿論宣傳招數，不外乎借西方媒體大肆渲染，把針對極少數反中亂港分子的國安法律，歪曲為“損害香港法治”、“不利營商”云云。



筆者過去曾多次指出，西方社會對英美甚至韓國等地的國安法，不曾有過如此負面的評述。



美國政府在帶風向的過程中，會訛稱香港國安法條款隨意針對企業，並要求企業對於投資香港要三思。美方的做法究竟所為何事？香港特區實施的國安律法，只是針對政治動亂和暴動，僅針對顛覆中國對香港行使合法主權的行為。國安法實施後，香港撥亂反正，商業活動重拾朝氣。



然而，美國卻扭曲事實意圖把香港描繪成“警察之都”，把特區政府應對“黑暴”的合理舉措抹黑為“濫權”，進而宣稱是“隨意、無理打擊外資企業”。

