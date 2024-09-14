﻿警校結業學員：投考警隊伸張正義

圖：三名警察學院畢業學員（左起）鄧偉傑、林欣霆、周秀麗分享投考歷程。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，香港警察學院昨日舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。3位畢業學員日前接受傳媒訪問，分享他們投考警隊的心路歷程。當中有從事約10年警務工作經歷、5次投考見習督察終於如願的學員，有為實現更大抱負和理想的前中學教師，有透過“香港警察‧內地大學招募快線”投考警隊的醫科畢業生。



3位畢業學員中，有一位是已從事警務工作約10年，曾5次投考見習督察。他是榮獲施禮榮盾及榮譽警棍的林欣霆（Myron）。Myron回想自己當初投身警隊的決定，緣於他15歲那年，有一次與父母在商場逛街，突然聽到一名女士大聲呼救，指自己懷疑被人偷拍裙底，母親見狀立即上前協助追截，最終成功制服疑犯。他說：“當日媽媽的英勇行為不僅伸張正義，更在我心中種下對警務工作的熱忱，讓我決心投身警隊成為一名警員。”



為圓警察夢辭去教職



曾任中學教師的警員鄧偉傑（阿傑），是薛富盃及銀笛的得主。“我的警察夢早在我童年時已萌芽，常常看到警察身穿帥氣的制服在街上巡邏，一早已留下深刻印象。”阿傑說。他投考警察時仍為一名中學教師，當身邊親友得知他準備投考警隊後，都勸他不要辭去當時的教職，但他認為警察的工作能夠即時幫助市民及阻止罪案發生，其成果更直接可見且意義重大。



警員周秀麗（Hollis）是透過“香港警察‧內地大學招募快線”投考警隊的暨南大學醫科畢業生。她坦言去年夏天即將畢業時，對未來的職業路向感到迷惘，抱著試試看的心態，便報名參加了警察招募講座，透過警察的招募人員分享的投考心得，又耐心解答學生們的疑問，令她心中燃起了對警務工作的熱情與向往，最終決心即場投考。