警方分享校園危機處理指引　防學童自殺

中評社北京9月14日電／據大公報報導，近年學童自殺率急升，情況令人憂慮。警察談判組及警察心理服務課昨日下午聯同香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心，在荃灣天主教石鐘山紀念小學舉辦“校園危機處理分享會”，與超過280名香港天主教教區中小學校長、教師、駐校社工及心理學家交流，冀協助及早辨識有潛在危機的學生，以便適時介入、提供輔導及支援。



警察談判組主管廖珈奇總警司分享若發現學童有自殺傾向可如何應對，提醒教師不必擔心提及到“死”、“自殺”及“跳落去”等字眼，也不必擔心講話的內容或行過去會不會做錯事等，而是應耐心傾聽，並配合運用眼神及聲線表達關心。



學童自殺呈年輕化趨勢



香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，研究指出青少年對未來缺乏希望與自殺行為之間有顯著關係。他又強調學童自殺並非由單一原因造成，而是由多個因素共同影響。對於學童自殺出現年輕化趨勢，當中又以女學生為主，估計與疫情時學童失去了交流有關。



荔景天主教中學校長劉廣業認為，警察談判組提供的“校園危機處理實務操作指引”，能夠為校方及教師帶來確實的幫助。



該指引為警察談判組今年4月為中小學撰寫的，透過教導運用“3C”策略去處理校園危機，即控制（Control）、維持現況（Containment）及溝通（Communication），為學校在處理校園中有可能發生的危機時提供指引，期望警校攜手合作，更有效地預防學童自殺。