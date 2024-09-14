團體抗議英政府“報告”污蔑港國安法

圖：保衛香港運動（左圖）及另一市民團體（右圖）昨日分別前往英國駐港總領事館抗議。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，英國政府近日發表所謂“香港半年報告：2024年1月至6月”，對香港特區維護國家安全、保障人權等方面情況發表失實言論和污蔑抹黑，連日來引發本港市民和社會各界強烈不滿與抗議。昨日多個市民團體、社團組織自發前往英國駐港總領事館抗議英方的無理行徑。



“保衛香港運動”針對“香港半年報告”抹黑“一國兩制”，詆毀香港國安法和國安條例，粗暴干涉香港事務和中國內政的行為表示強烈不滿與譴責，認為英方罔顧事實，發表不實言論，企圖干涉香港事務，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。



英政府雙標行徑引人不齒



“保衛香港運動”主席傅振中指，英國僅在過去20年就至少9次修訂涉及國家安全的法律，2023年又通過新版國家安全法，大幅擴張法律管控範圍並加重刑事法律責任。傅振中指，英國政府的雙標行徑，引人不齒。“保衛香港運動”嚴厲警告英方停止插手香港事務、惡意詆毀抹黑香港國安法和國安條例，任何威脅國家主權、安全和發展利益的言行都難以得逞，又強調所有愛國愛港的市民都將全力支持特區政府採取一切維護國家安全的措施。



昨日另有市民團體前往英領館抗議，譴責英國政府發表失實報告，常態化對香港形勢“選擇性記述”和“有罪推定評估”，處處體現雙標行徑。他們堅決反對並強烈譴責英國政府妄圖以所謂“報告”干涉中國內政、破壞香港發展。團體指出，英國發表所謂“香港問題半年報告”屬顛倒黑白、別有用心的政治操弄，敦促英方尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，停止插手干預香港事務和中國內政。英國政府抹黑香港的行為注定不會成功，任何企圖破壞香港繁榮穩定的行為也都不會得逞。