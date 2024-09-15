香山論壇：全球南方防務代表談和平與合作

第三節大會聚焦全球南方與世界和平發展。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）近年來，“全球南方”已成為國際政治與經貿領域的高頻詞。在第十一屆北京香山論壇期間，6位來自“全球南方”國家的防務高官、軍事專家在大會上就“全球南方”與世界和平發展闡述了各自的立場，並就如何加強“全球南方”的團結合作以及“全球南方”在推動世界和平發展中的地位作用分享觀點。



老撾副總理兼國防部長占沙蒙·占雅拉上將表示，近年來，亞太地區總體上保持安寧，也是一個和平穩定、合作發展、經濟增長的區域。但同時亞太地區也面臨著內部和外部的諸多挑戰，比如域外的軍事同盟滲入到本地區與域內國家拉幫結派，為區域帶來了不穩定因素。面對這些挑戰，沒有哪個我們能夠獨善其身，我們要加強合作，應對並有效解決這些問題，提高應對能力。老撾政府任何時候都支持在平等互利、坦誠的基礎上共同商討和平解決問題的辦法，這也是老撾政府的願望和外交路線。



南非國防和退伍軍人部部長安吉·莫采卡表示，“全球南方”都一直都致力於追求和平與發展。“全球南方”有著豐富的人力資源和自然資源，發展潛力巨大，但也面臨著經濟不平等、政治不穩定等巨大挑戰。同時，“全球南方”也面臨著緊迫的安全關切，這些安全關切需要我們特別關注。“全球南方”國家必須建立起強有力的加強防務與安全合作，加強機制安排，保障安全與穩定；要致力於通過外交對話、調停談判來解決衝突與爭端，相互尊重。衹有這樣，我們才能夠應對挑戰，為所有人創造一個更加美好的未來，實現共同發展。

