澳門特首選舉　岑浩輝獲386個提名

圖：澳門新一任行政長官選舉將於十月十三日舉行。圖為岑浩輝（右三）早前遞交提名表的情形。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，澳門新一任行政長官選舉將於10月13日舉行，提名期已經結束。澳門選舉管理委員會主席宋敏莉昨日會見傳媒時表示，行政長官選舉候選人提名期已於昨日結束，僅岑浩輝一人提交提名，共獲386個提名；此外，岑浩輝亦已提交擁護及效忠聲明書，相關聲明書已送交澳門特區維護國家安全委員會審查。



宋敏莉說，第六任行政長官提名期結束，有11名人士領取了提名表，其中6人向選管會要求索取選委聯絡資料，但最後衹有一人交回表格。



月底將舉行候選人答問大會



宋敏莉續說，目前正進入資料及資格審核階段，5天內會公布審核結果。提名人及選委會有一天時間提出異議，如無收到任何異議聲明，最遲會於下周五（20日）公布確定候選人名單。



宋敏莉宣布，本月28日將會舉行候選人政綱宣講及答問大會，邀請400名選舉委員到場，讓雙方進行交流。



今年62歲的岑浩輝於1999年12月20日獲任澳門特區終審法院院長。今年8月28日，他正式宣布參與澳門特區行政長官選舉。岑浩輝本周二（10日）提交有383名選委的聯署提名，其後再補添3人提名，即合共取得386名選委聯合提名。