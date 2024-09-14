居民團體：冀促進地區夜消費

中評社北京9月14日電／據大公報報導，今年，迎來了中華人民共和國成立75周年的重要時刻。為此，東區民政事務處精心籌辦了一場別開生面的慶祝活動──“祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演”，盛事將於9月22日在小西灣運動場隆重上演。



“這場盛大的無人機匯演預計將吸引大批市民前來觀賞。”柴灣漁民娛樂會主席黃根仔表示，非常期待這場匯演，並希望香港政府能夠投放更多資源於東區，舉辦更多類似的文化康樂活動，如無人機表演、中秋節彩燈會等。他希望這樣的活動能夠鼓勵更多香港市民在夜晚走出家門，不僅欣賞精彩的文娛表演，同時也能促進地區的夜間消費，為東區的夜晚注入更多活力與色彩。



科技結合傳統 令人大開眼界



居住在柴灣的李小姐對這次的大匯演熱切期待。李小姐說，她對於能在自己居住的地區觀賞到如此創新的無人機表演感到非常興奮。她認為這種結合了現代科技與傳統文化的表現形式，不僅能讓市民大開眼界，還能增強對中華文化的認同感和自豪感。



李小姐還提到，她對“飛龍在天，祥龍獻瑞”的設計特別感興趣，因為這不僅象徵著國家的繁榮昌盛，也寓意著香港未來的發展充滿希望。“我期待在匯演當晚能夠與家人一同在這個特別的夜晚，共享這場視覺與情感的盛宴。”