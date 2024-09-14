加強與蘇浙滬合作　優勢互補互利共贏

圖：行政長官李家超昨日出席香港蘇浙滬各界人士慶祝中華人民共和國成立七十五周年晚宴，並與一眾嘉賓合照。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日出席香港蘇浙滬各界人士慶祝中華人民共和國成立75周年晚宴。李家超致辭表示，本屆特區政府上任兩年多以來，香港已分別與江蘇、浙江和上海三地簽署了多份合作協議，涵蓋經貿投資、物流運輸、科技創新、人文交流等不同方面。香港與蘇浙滬都共同希望進一步加強合作，達到優勢互補、互利共贏。



簽署多份合作協議 涵蓋科技物流



李家超表示，過去七十五年來，國家創造了無數發展奇跡，成為世界上具重大影響力的強國，全面建成小康社會，讓每一個中華兒女都深感自豪。面對世界百年未有之大變局，國際地緣政治局勢越趨複雜，國家堅持進一步全面深化改革，推進中國式現代化強國建設。



發揮平台優勢 促進新興產業合作



李家超指出，上個月，習主席回信祖籍浙江寧波的香港企業家，肯定他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。習主席的回信不但鼓勵祖籍寧波的企業家，也同時勉勵來自國家不同省市的香港工商業界，要攜手奮鬥，繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局。他表示，四、五十年代，很多蘇浙滬人民來到香港落地生根，當中不少人擁有豐富工業生產經驗，他們將技術與資源帶到香港，奠定香港工業發展與經濟起飛的基礎。香港與蘇浙滬在過去一直相輔相成、互相成就，多年來，香港一直是蘇浙滬地區最大的境外投資來源地。



李家超說，香港正面對經濟轉型期，各界都要充分發揮優勢，積極升級轉型，同時開拓新的增長動能。特區政府正全力推進新質生產力發展，引領產業創新。蘇浙滬是國家創科與工業最發達的地區之一，希望大家能發揮好同鄉社團的平台優勢，促進香港與蘇浙滬在新興產業的合作，共同為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。



中央政府駐港聯絡辦副主任何靖，外交部駐港公署副特派員方建明，中央駐港國安公署聯絡局局長鄧建偉，江蘇省委常委、統戰部部長胡廣傑，上海市委常委、統戰部部長陳通，浙江省委統戰部常務副部長徐旭，香港江蘇社團總會會長姚茂龍，香港浙江省同鄉會聯合會會長詹洪良，滬港社團總會會長關百豪等出席。