孫東：以數據主導的方式提升香港數位能力

左圖：中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源表示，互聯網專業協會是香港發展創科的重要力量。右圖：創新科技及工業局局長孫東表示，特區政府一直以數據主導的方式提升香港數位能力。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／據大公報報導，9月13日，慶祝中華人民共和國成立75周年暨互聯網專業協會25周年晚宴在港舉辦。中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源、香港特區政府創新科技及工業局局長孫東應邀主禮並致辭。香港科創界人士及社會各界嘉賓約300人出席。



劉光源指出，當前和今後的一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的關鍵時期，也是香港全力拼經濟、謀發展的最好時期。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，很多重大改革舉措與香港息息相關。香港科技創新界應領風氣之先，主動學習，全力支持特區政府貫徹落實三中全會精神，全情投入香港國際創科中心建設，在積極融入國家發展大局過程中實現自身更好發展。



全情投入香港國際創科中心建設



劉光源表示，互聯網專業協會是香港發展創科的重要力量，希望協會賡續愛國愛港傳統，把握機遇，再立新功。一是廣納天下英才，壯大自身力量。當好“指導員”和“服務員”，善用社會各界資源，更加注重吸收和培養青年科技人才，為香港國際創科中心建設提供人才支撐。二是著眼科技前沿，深化灣區合作。當好“超級聯繫人”和“超級增值人”，與粵港澳大灣區內地城市優勢互補、珠聯璧合，共同打造更完善、更具國際競爭力的創科產業鏈。三是擴大國際交流，服務對外開放。當好“推動者”和“傳播者”，向世界講好中國故事，傳播好中國聲音，為促進國際科技交流合作作出香港貢獻。