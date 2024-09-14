促進灣區數據交流　推動新質生產力

左圖：第八屆深港澳大數據論壇昨日在香港舉辦。\大公報記者馬丁攝；右圖：慶祝國慶75周年暨互聯網專業協會25周年紀念晚宴昨日在港舉行。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／﻿據大公報報導，第八屆深港澳大數據論壇昨日在香港舉辦，論壇以“釋放數據價值，助推新質生產力發展”為主題，以線上線下同步的形式進行，共同探討新時代下深港澳大數據合作新方向，以及“數據要素×”如何催生更多新質生產力，旨在搭建產、學、研、資大數據應用交流與合作平台，全力打造“數字灣區”。



為促進深港澳的數據交流及合作，互聯網專業協會、深圳市信息行業協會、華人大數據學會及澳門電腦學會共同舉辦了本次論壇。論壇設有兩場主題演講，分別探討“數據價值與新質生產力發展”和“大數據與AI在推動深港澳數字經濟發展中的實踐”。



全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸致辭表示，深港澳大數據論壇不僅可以推進深港澳數據融通，助力大灣區經濟發展，還在促進三地數據交流、技術合作與創新應用方面起到了橋梁作用。希望本屆論壇可以繼續通過分享行業洞察、引導議題討論，為深港澳大數據產業合作與融合發展提供支持，推動數字灣區建設步伐。



數據驅動提升政府效率



香港特別行政區政府數字政策辦公室數字政策專員黃志光強調了數據的重要性，介紹了特區政府在提升“數據價值與新質生產力”方面的最新進展。他表示，粵港澳大灣區擁有強大的科技創新實力，將帶來巨大的協同效應。特區政府會繼續加強促進跨境數據流動、落實“數字灣區”和“跨境通辦”等措施，共同推動大灣區發展成為全球數字化水準最高的灣區。



此外，他亦透露，數碼港正在積極籌備香港首座人工智能超算中心，支撐本港強大的算力需求，推動產業發展，首階段的實施將會在今年年底前投入服務。香港特別行政區政府亦撥款30億港元，推行為期3年的人工智能資助計劃，多方位支持香港人工智能生態圈的發展。他亦強調，將利用數字科技和數據驅動的智慧創新，提升政府的效率和服務質素。他又表示，數碼企業身份平台將會在2026年底之前開始提供服務，預計可以涵蓋約180萬家香港企業，為企業提供身份認證、數碼簽署等多項功能。



首次在香港設主會場

