台導演譜曲：《每個人心中都有悟空》

圖：台灣青年導演薛穎穜演唱他創作的歌曲《每個人心中都有悟空》。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／﻿據大公報報導，“嘿，悟空也會打工，生活也會貧窮，不會七十二變，也沒火眼金睛，可他還是我心中的英雄。平凡的日子裡，也有熱血沸騰。”近日，台灣青年導演薛穎穜為《黑神話：悟空》遊戲創作了歌曲《每個人心中都有悟空》。他說，自己首次在遊戲裡看到中華文化風格如此鮮明的畫面，民族自豪感油然而生。“我們看到的悟空，不再是一路順風順水的英雄，他也會面臨困境、挫折，甚至會有迷茫和掙扎。但正是這種真實感，讓我們更加能夠與他產生共鳴。”薛穎穜說，《黑神話：悟空》讓兩岸年輕人看到了自己的影子，也讓大家在平凡的日子裡找到了熱血沸騰的力量。



薛穎穜被遊戲精彩的視覺效果深深吸引。無論是“猴哥”栩栩如生、纖毫畢現的毛發，還是遊戲團隊前往山西實地掃描建模而成的恢弘古建，或者是山林裡逼真的陽光、水流、陰影、微風……無不體現出這款遊戲的製作之精美。薛穎穜說，玩家們無時無刻不在和遊戲裡的各種文化意蘊產生共鳴。



薛穎穜表示，《黑神話：悟空》的火爆，再次證明了兩岸民眾對於中華傳統文化的熱愛和認同，表明了中華文化的力量在於它所激發的內心共振，超越地理與政治的界限，聯結兩岸同胞的心。