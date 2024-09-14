情傾《悟空》　“台粉”赴山西體驗中華文化

圖：台灣青年邱慶齡在山西實地打卡，跟著“悟空”領略奇特勝景，深度體驗中華傳統文化。（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／﻿據大公報報導，大陸首個3A單機遊戲《黑神話：悟空》最近上線，全球發售，在兩岸收穫一眾玩家擁躉。該遊戲以中國古典名著《西游記》為背景，講述了孫悟空成為“鬥戰勝佛”之後的故事。《黑神話：悟空》不僅在遊戲界掀起了波瀾，更在台灣年輕一代人群中引發了對中華文化的重新認識和思考。不少台灣青年玩家向大公報表示，通過這款遊戲，他們對中國傳統文化有了更深入的瞭解和欣賞，並關注到《黑神話：悟空》帶來的經濟效應已經輻射到線下實體經濟，非常成功。還有台灣青年赴山西參訪《黑神話：悟空》的取景地，實地感受中華傳統文化。



《黑神話：悟空》上線以來，受到全球遊戲圈關注，其中亦包括台灣地區的玩家。“悟空”在台灣走紅，民進黨當局竟以“程序沒走完”為由拖延該遊戲上架，台灣服務器PSN商店內無法購買該遊戲，很多台灣玩家於是轉換平台，或是重新註冊賬號轉往香港等地的平台跨區購買。台灣相關論壇、網站上出現了不少“如何跨區域玩《黑神話：悟空》”的帖子，可見台灣年輕人對此款遊戲的關注與喜愛。在台灣知名遊戲論壇“巴哈姆特”上，《黑神話：悟空》已霸榜“熱門看板”第一名多日。留言區內，不少網友寫下遊戲心得、攻略，還有“跟著悟空游山西──景點導覽圖”的帖子邀玩家“重走悟空路”。



《黑神話：悟空》對中國古代建築和歷史場景進行了大量的高度還原，如重慶大足石刻、山西隰縣小西天、杭州靈隱寺等。漫步其中，壯麗宏大的場景讓人賞心悅目，玩家們仿佛身臨其境，與“大聖”共鳴。在這款遊戲的36個取景地中，有27個來自山西境內，成為主要的取景地。



8月底，從事影視和新媒體行業的台灣青年邱慶齡專程赴山西實地打卡，參觀了晉祠博物館、小西天等不少《黑神話：悟空》遊戲裡的虛擬圖像取景地。邱慶齡表示，桀驁不馴的齊天大聖穿越千年的時光與怡然自得的古城風光相遇，仿佛是兩個世界的奇妙交融。其中，現實中的雙林寺與鎮國寺古木參天，宛如世外桃源，漫步其間仿佛能聽見歷史的回響，與“悟空”那份不羈的靈魂遙相呼應。



追看原著瞭解文化底蘊



“祖國河山大好，實景真的很美！這是一場充滿驚喜的探索之旅，有一種在現實與虛擬中秒穿越的錯覺。對不少遊戲玩家來說，這就是遊戲中的美好在現實世界的延續。”邱慶齡介紹，有台灣朋友向他咨詢大陸的旅遊攻略，他希望台灣年輕人通過打卡景區，能更深度地體驗《黑神話：悟空》背後的傳統文化。



在邱慶齡看來，台灣玩家對遊戲中的角色很熟悉，有天然的親近感和認同感。他希望未來有更多類似《黑神話：悟空》的遊戲出圈，吸引年輕人瞭解兩岸文化同根同源，加深對中華文化的認同。

