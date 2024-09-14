傳美擬解禁“風暴陰影”　普京發強硬警告

圖：烏東盧甘斯克地區一棟居民樓早前被ATACMS導彈擊中。/路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月14日電／﻿據大公報報導，美國拜登總統和英國首相斯塔默13日在白宮舉行會晤。美媒引述歐洲官員稱，拜登準備先批准烏克蘭使用英法提供的遠程導彈深入打擊俄羅斯境內目標。對於西方國家近日頻繁炒作該議題，俄總統普京12日發出“最強硬警告”，稱美歐直接介入俄烏衝突將大大改變衝突的本質，這將意味著他們與俄羅斯開戰；俄方將根據面臨的威脅做出“適當回應”。



英國方面早前已向美國表明，希望讓烏克蘭使用其“風暴陰影”遠程導彈攻擊遠離烏克蘭邊境的俄羅斯軍事目標。為展現美英法三方戰略協調，英國希望得到拜登明確表態支持。美國官員表示，拜登尚未做出決定，將於13日與斯塔默會晤時進行進一步協商。



“風暴陰影”巡航導彈由英法聯合研發，法國稱之為SCALP－EG，最大射程約為250公里，被認為是穿透堅固掩體和彈藥庫的理想武器。英法已經將這些導彈運送至烏克蘭，但目前僅批准基輔向烏克蘭境內的目標發射該型導彈。



華府忌憚駐中東美軍遭報復



美媒稱，如果拜登表示支持，可能有助於烏克蘭在攻占俄羅斯庫爾斯克地區領土後堅守陣地。但拜登對允許烏克蘭使用美援遠程導彈攻俄一直猶豫不決，尤其是在美情報機構警告俄方或協助伊朗打擊駐中東美軍作為報復之後。



白宮官員12日堅稱，對於允許烏軍使用美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊俄領土縱深，目前“還沒有迫在眉睫的決定”。但拜登本人10日似乎對放寬限制現鬆口之意，他被問到是否準備答應烏克蘭總統澤連斯基的要求時說，“我們正在設法解決這個問題”。



ATACMS可用“海馬斯”等多管火箭炮發射。美國今年4月向烏運送了ATACMS的遠程版本，射程超過300公里。此前，美國只提供了ATACMS的中程型號，射程約160公里。



《紐約時報》指出，如果拜登允許英法兩國進一步放鬆對援烏遠程武器使用的限制，且他在未來幾周內允許烏軍使用ATACMS打擊俄領土縱深，這很可能是他任內最後一次推動加快對烏軍援。

