中評社北京9月14日電／網評：美“商業警告”圖散播恐慌



來源：大公報 作者：Tom Fowdy（國際關係評論員）



9月6日，美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部聯合發布一份針對香港的“商業警告”，羅列在港美企面臨所謂的法律、監管、營運、財務和聲譽風險。



“警告”指出，在港美企可能會因為觸犯香港國安法和《維護國家安全條例》而遭受“更嚴格的審查、潛在的財務處罰和法律行動”。不出所料，西方媒體再搬出“香港玩完”論大肆炒作。



美國的“商業警告”顯然是出於政治動機，其陳述完全不符事實。美國對港的輿論宣傳招數，不外乎借西方媒體大肆渲染，把針對極少數反中亂港分子的國安法律，歪曲為“損害香港法治”、“不利營商”云云。



筆者過去曾多次指出，西方社會對英美甚至韓國等地的國安法，不曾有過如此負面的評述。



美國政府在帶風向的過程中，會訛稱香港國安法條款隨意針對企業，並要求企業對於投資香港要三思。美方的做法究竟所為何事？香港特區實施的國安律法，只是針對政治動亂和暴動，僅針對顛覆中國對香港行使合法主權的行為。國安法實施後，香港撥亂反正，商業活動重拾朝氣。



然而，美國卻扭曲事實意圖把香港描繪成“警察之都”，把特區政府應對“黑暴”的合理舉措抹黑為“濫權”，進而宣稱是“隨意、無理打擊外資企業”。



美方的做法等同蓄意造謠、散播恐慌、歪曲事實。然而，企業豈會動不動就捲入牽涉國家主權的政治漩渦呢？香港的法治制度之健全舉世聞名，又是亞洲數一數二的金融和商貿中心，美國卻把香港合法合理捍衛國家主權和國家安全的舉措描述為破壞法治之舉，它豈不是說任由香港亂象叢生、處於無政府狀態才是正道？這是何等的荒謬！

