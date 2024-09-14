中評社北京9月14日電／美國打不垮更孤立不了中國



來源：大公報 作者：周八駿



1954年，周恩來總理訪問印度和緬甸，分別同印緬兩國政府發表聯合聲明，倡導和平共處五項原則──互相尊重主權和領土完整，互不侵犯，互不干涉內政，平等互利，和平共處。



當時的背景是，二次大戰結束不久，東西方格局基本形成，但是，若干國家之間矛盾依然存在；朝鮮戰爭取得停火，但是，以戰爭方式對待國與國之間分歧的威脅依然存在。戰爭的代價是昂貴的，甚至是十分慘痛的。中國領導人高瞻遠矚，提出和平共處五項原則作為處理國家之間關係的準則，獲得國際社會廣泛支持。



和平共處五項原則的排序，清楚展示它們之間的內在邏輯關係──互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政，是基本條件；平等互利是積極合作、謀求共贏；具備了前四項，才談得上和平共處。換言之，衡量國與國之間關係是否“和平共處”，必須滿足“互相尊重主權和領土完整，互不侵犯，互不干涉內政，平等互利”。



因此，以美國為首的西方陣營與以蘇聯為首的東方陣營之間的“冷戰”，不是“和平共處”。否則，就毋須定義為“冷戰”。“冷戰”的性質是“戰”，即殊死較量，之所以不訴諸熱戰，首先是因為，二次大戰以空前慘痛的代價形成了兩個陣營各自勢力範圍，雙方皆不願意再大動干戈來改變既定格局；嗣後，由於美蘇皆擁有核武庫，形成“確保相互摧毀”的核平衡。



“冷戰”不是“和平共處”，否則，1961年10月蘇共二十二大就毋須系統提出“和平共處、和平競爭、和平過渡”，主動爭取東西方緩和。



那麼，“冷戰”是什麼呢？筆者認為是“和平共存”。漢語的“共處”與“共存”是有區別的。前者的“處”，是相互發生關係的意思。後者的“存”，是相互可以“雞犬之聲相聞，老死不相往來”。美蘇當年“冷戰”，不僅不相往來，而且，相互高度戒備。

