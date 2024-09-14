中評社北京9月14日電／美國遏港法案的趨勢和意圖



來源：大公報 作者：黃復觀



美國眾議院日前通過所謂的《香港經貿辦認證法》，對香港作出抹黑和攻擊，並威脅“關閉”香港特區政府駐美經貿辦。美國當局這一立法手段，顯然是其自2019年以來形成的“以港遏華”策略的新延續。但觀察過去五年，美國當局的遏港手段呈現：“修改法案─實施制裁─新立法案”的變化，目標也呈現出從打壓香港的政治地位、打擊特區政府管治、遏制香港經濟發展，再到打擊個體機構或個人的路徑變化。儘管如此，在中央政府的強力支持下，美國當局無法真正實現其戰略意圖，而顧及在港的巨大經濟貿易利益，以及中央政府的反制，美國當局的手段更多的是政治意義大於實質。



違反國際法和國際關係準則



美國所採取一切制裁打擊別國的手段，本質上都是違反國際法和國際關係準則的。因此，美國當局於2017年通過《全球馬格尼茨基人權問責法案》，從法制的層面完成了相關授權。如果從其國內法的角度觀察，美國當局主要透過如下三種層面對香港採取遏制措施：



第一，國會專門立法。2019年，美國國會以中央政府將在香港頒布實施香港國安法，損害了香港自治、侵犯了香港的人權和民主為由，提出要制定新的涉港政策法案，理由是《美國─香港政策法》沒有規定制裁措施所以對香港“保護力度”不夠。因此，2019年11月27日美國國會制定通過了《香港人權與民主法案》。總體上看，上述兩項立法以及《香港自治法案》，目的都是要把香港的人權、民主、繁榮穩定納入美國國家利益範疇並以此來干預香港事務，同時賦予美國總統改變對港政策的權力。而此次的《香港經貿辦認證法》，則是進一步細化相關打擊目標。



第二，總統行政命令。2020年7月，特朗普簽署“關於香港正常化的總統行政令”，也即13936號令，其內容主要分為兩個部分：其一，勒令商務部、移民局、海關等權力部門終止或暫停基於《美國─香港政策法》賦予香港的貿易優惠、關稅減讓、出入境等方面的特惠政策；其二，對實施香港國安法過程中的有關組織機構、法人實體以及包括政府官員在內的自然人實施制裁。特朗普下台後的拜登政府，分別於2021和2023年簽署兩份備忘錄，決定將有關在美香港人強制離境時間分別後延18和24個月。事實上，美國制裁別國最常用的手段就是行政命令，超過60%皆以此為授權，未來也可能以此對香港採取新的打擊手段。



第三，部門專屬規章。這主要是指“外國資產控制辦公室”（OFAC）或商務部的規章，其主要內容是總統可以授權政府部門首腦，或在參議院同意的條件下任命專任官員全權代行總統的有關權力。2021年，OFAC公布了所謂的《香港相關制裁條例》，細化13936號行政命令的指令，對香港採取多方的制裁和打擊。根據官方數據，截至2023年底，有174個香港主體遭受了美國的金融制裁，其中法人實體158家，自然人16名。

