專家：聯大2758號決議不容歪曲踐踏挑戰

中評社北京9月14日電／據新華網報導，民進黨當局日前再發謬論，妄稱聯大第2758號決議“與台灣無關”。權威專家就此表示，民進黨當局無視歷史和法理事實，與國際社會大多數對抗。2758號決議的權威不容歪曲、踐踏和挑戰，任何無視國際關係基本準則、公然挑戰國際社會一個中國原則共識的企圖都絕不會得逞。



“無論從歷史和法理事實以及決議本身，還是從國際社會實踐來看，一個中國原則都不容歪曲、挑釁，台灣是中國一部分的事實無法改變。”北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺說。



朱松嶺指出，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚。《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列國際文件都表明中國從法律和事實上收復了台灣。這些文件至今仍具有重要的國際法效力。任何對台灣地位的曲解都是對歷史事實和公理正義的踐踏，是對戰後國際秩序與國際法基本準則的破壞。



1971年，第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。2758號決議從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，同時也明確了中國在聯合國的席位衹有一個，不存在“兩個中國”“一中一台”問題。



廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，聯合國大會在表決通過第2758號決議前，先高票否決了兩個涉及台灣的提案，即“兩個中國代表權提案”和“一中一台及台灣自決提案”。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。民進黨當局炒作所謂“台灣代表權”問題是一個偽命題。



中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇表示，2758號決議沒有提及台灣是因為完全沒有必要。從法理上看，台灣主權回歸中國，是在日本戰敗投降後已解決的法理問題，台灣與東北等中國其他地區一樣，完全包含在中國的國際法身份內，自不必也不應再單獨直接提及。台灣主權屬於中華人民共和國政府所代表的新中國，是2758號決議的大前提，而不是所謂“省略項”，更不是“未定論”，這一重大歷史背景是“台獨”勢力長期刻意迴避的核心要害。

