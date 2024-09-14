中評社北京9月14日電／南南合作謀發展 中國行動添動力



來源：新華網 作者：新華社記者潘雲召 謝鍔



9月12日是聯合國南南合作日。自2004年聯合國南南合作日設立，至今已走過20個年頭。今年聯合國南南合作日的主題是“南南合作共創美好明天”。



多國專家學者認為，廣大發展中國家在團結互助中取得了顯著發展成就，南南合作潛力巨大，但也面臨多重挑戰。本月舉行的中非合作論壇北京峰會表明，南南合作為推動“全球南方”可持續發展提供活力。中國作為最大的發展中國家、“全球南方”的當然一員，正以實實在在的合作方案和行動促進“全球南方”國家共同繁榮。



“將命運掌握在自己手裡”



當前，2030年可持續發展議程落實進展滯後，“全球南方”國家面臨消弭衝突、團結進步、發展振興的艱巨任務。聯合國南南合作日提醒人們，團結和相互支持在人類追求可持續發展過程中將發揮巨大作用。



“這是一個強有力的合作機制，需要進一步培養、支持與資助。”聯合國南南合作辦公室主任迪瑪·哈提蔔在接受新華社記者採訪時說。



在聯合國12日舉行的高級別討論會上，聯合國秘書長古特雷斯發表視頻致辭說，南南合作及三方合作對於建設一個更美好的未來至關重要。古特雷斯還提及“推動建立更公平、更具包容性的全球金融體系”“數字化、數據和以科學支持的可持續發展解決方案”“改善生活質量”等。



第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚在致辭中說，“全球南方”國家共同努力，就有能力和資源將命運掌握在自己手裡，就能合作應對共同挑戰。



近年來，為協調和支持南南合作及三方合作，聯合國南南合作辦公室開通了數字平台“南南銀河”，向各國推廣促進實現可持續發展目標的經驗做法。該平台還設有南南合作及三方合作解決方案實驗室，致力於孵化和測試可擴展的合作解決方案。截至目前，該平台已有616個註冊組織，展示了955個解決方案，覆蓋193個國家。



“各國衹有團結一致，才能充分利用多邊支持，實現共同繁榮。”古特雷斯說。

