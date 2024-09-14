中評社北京9月14日電／大量企業裁員破產 美國經濟衰退隱憂難消



來源：新華社 作者：新華社記者曹筱凡



近期，美國就業市場疲態加劇，許多企業裁員、破產，市值下跌。觀察人士認為，高利率對美國經濟的負面效應不斷顯現，製造業活動持續放緩、住房銷售疲軟、貸款違約率上升，經濟低迷已蔓延至多個領域。在美聯儲降息預期不斷升溫之際，外界對美國經濟衰退的擔憂難以消除。



最近幾個月，美國勞動力市場持續疲軟。據美國勞工部數據，美國7月裁員人數增至176萬，為2023年3月以來最高水平。



全球知名會計師事務所普華永道日前宣布，因部分咨詢業務需求放緩，其美國分所打算10月裁員約1800人。這將是該公司2009年以來首次在美正式裁員。8月初，美國英特爾公司宣布有史以來最大規模裁員計劃，將裁減公司15%的員工，共計約1.5萬人。



對於美國勞動力市場持續不振的原因，《今日美國報》認為，美聯儲將利率維持在歷史性高位對企業投資和用工影響越來越大。此外，美國總統大選給未來經濟政策帶來不確定性，導致許多公司推遲招聘和支出。



因借貸成本維持高位、消費者支出放緩，已有大批經營承壓的美國企業通過破產來緩解財務危機。



從去年開始，美國零售業遭遇一波破產潮，包括家居零售巨頭3B家居、床墊製造商舒達席夢思、派對用品零售商派對城公司等在內的許多企業倒閉。瑞銀預計，未來五年美國將有超過5萬家零售店永久關閉。



標準普爾全球市場情報公司近日發布的數據顯示，今年8月，美國共有63家上市公司和私營公司申請破產，其中有三家公司負債均超過10億美元。今年前8個月，已有452家企業申請破產，創2020年以來同期最高水平，也是2010年以來同期第二高水平。

