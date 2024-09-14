中方籲美國勿繼續製造分裂對抗、挑動陣營對立

中評社北京9月14日電／中國常駐聯合國副代表耿爽13日在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時表示，希望美國不要繼續破壞國際團結、製造分裂對抗、挑動陣營對立，真正為早日結束戰爭、實現和平發揮些建設性作用。



新華社報導，耿爽說，武器持續輸入，只會進一步推動局勢升級，帶來更多無辜傷亡，對國際和地區的和平與安全造成廣泛的消極影響。中方對一段時間以來戰爭日趨激烈深表關切。中方認為，當務之急是遵守“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”三原則，盡快推動局勢降溫。中方呼籲衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日停火止戰，開啟和談。呼籲國際社會為此創造有利條件，提供切實幫助。有關各方都應以和平為重，以人道為重，將資源和精力投向停火止戰的外交努力。



耿爽說，美國代表在發言中傳播虛假敘事，再次歪曲污衊中國在烏克蘭問題上的立場。中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方。中方沒有向衝突任何一方提供武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內的世界各國開展正常的經貿合作。



耿爽表示，中國在烏克蘭問題上的立場客觀公正，並不支持誰，也不偏向誰。戰爭爆發後，中方就提出“四個應該”的原則主張。兩年多來，中國一直為和平奔走、為促談努力。中方與俄羅斯、烏克蘭雙方都保持著接觸，與歐洲國家以及美國也經常交換意見。中國政府歐亞事務特別代表四次赴有關國家開展斡旋外交。中方這麼做的目的衹有一個，那就是推動早日停火止戰、實現和平。



耿爽說，今年5月，中國和巴西共同發表關於政治解決烏克蘭危機的“六點共識”，得到了許多國家的積極響應。除中國、巴西提出的“六點共識”外，非洲國家也提出瞭解決俄烏衝突的十點立場。其他一些“全球南方”國家也提出了類似的倡議。這充分說明外交談判、政治解決符合大多數國家的共同期盼，是國際社會的人心所向。中方希望美國不要繼續充耳不聞這些和平呼聲，不要繼續抹黑阻撓中國等有關國家的外交努力。