透過服貿會，他們看到中國“新”動力

中評社北京9月14日電／據國際在線報導，“太逼真了！”在阿里巴巴展台上，觀眾頭戴虛擬現實設備就可享受全新購物體驗；美國醫療公司美敦力帶來全球最小的心臟起搏器；雀巢公司推出基於嬰幼兒腦神經成像的最新奶粉；特斯拉展示新款汽車和人形機器人……正在舉行的2024年中國國際服務貿易交易會上，《國際銳評》評論員親身感受到全球前沿科技的鮮活魅力。正如中國國家主席習近平在賀信中指出，“服貿會已成功舉辦十屆，是中國服務業和服務貿易高質量發展的生動寫照，為構建開放型世界經濟作出了積極貢獻”。



來自瑞士的艾可愛爾公司今年首次參加服貿會。公司全球首席執行官弗蘭克·哈姆說，他從習主席的賀信中看到了機遇，中國服務業進一步開放是世界經濟的重要推動力，外國公司也將從中國的開放中受益。



弗蘭克·哈姆的感受並非個例。當前，服務貿易日益成為全球經濟增長的關鍵動力。世貿組織預計，到2040年服務貿易在國際貿易中的占比將由目前的22%提升至33%以上。這也是為何本屆服貿會吸引了來自85個國家和國際組織設展辦會、450多家世界500強和行業龍頭企業線下參展。其中，法國首次作為主賓國亮相，並首次獨立線下設展。不少法國企業表示，期待中法在服務貿易領域加深合作。



中國商務部數據顯示，2023年中國服務進出口總額65754.3億元人民幣，規模創歷史新高，位居世界前列。其中，知識密集型服務貿易占比提升至41.4%。這表明中國服務貿易的競爭力和“含金量”持續提高，中國經濟的創新活力顯著增強。這也是服貿會吸引中外展商踴躍參展的重要原因。



中國服務業市場蓬勃發展，給跨國企業帶來巨大商機。今年上半年，中國服務進口2.1萬億元人民幣，同比增長16.4%。首次參展的美敦力全球高級副總裁顧宇韶對《國際銳評》表示，中國超大規模市場以及產業不斷升級為他們帶來諸多機遇，“我們始終看好中國市場，希望未來能進一步加強本土價值鏈布局”。

