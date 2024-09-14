中方促美等西方國家立即取消對華非法單邊制裁

中評社北京9月14日電／中國出席聯合國人權理事會第57屆會議代表團副團長李笑梅公使13日在同該理事會單邊強制措施問題特別報告員互動對話時發言，敦促美國等西方國家立即取消對華非法單邊制裁。



新華社報導，李笑梅表示，應中方邀請，特別報告員于今年5月成功對華進行訪問，同有關方面進行了充分交流，取得豐碩成果。中方對特別報告員向本屆人權理事會提交的報告表示讚賞。報告指出，美國等國家針對中國的單邊制裁違反國際法，對中國人民人權造成負面影響並產生外溢效應，歡迎中國通過必要手段減少非法單邊制裁造成的負面影響。



李笑梅指出，單邊制裁嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯人權，中方一貫堅決反對。美國自身人權記錄不佳，卻動輒依據國內法濫施長臂管轄，完全是借民主、人權之名行侵犯人權之實。中方敦促美國等國家認真聽取國際社會的正義呼聲，立即取消針對發展中國家的所有非法單邊制裁。



南非、俄羅斯、巴基斯坦、古巴、委內瑞拉、伊朗、阿爾及利亞、洪都拉斯等30個發展中國家和捍衞《聯合國憲章》之友小組、觀點相近國家小組、非洲組、不結盟運動等集團在同特別報告員互動對話時共同發聲，形成國際社會反對非法單邊制裁的強大聲勢。