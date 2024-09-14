中評社北京9月14日電／中美軍事對話防止擦槍走火



來源：大公報 作者：馬浩亮



上月底，美國國家安全事務助理沙利文訪華時，中美雙方同意舉行兩軍戰區領導視頻通話。時隔十余天，解放軍南部戰區司令員吳亞男上將與美軍印太總部司令帕帕羅10日進行了通話。而五角大樓亦將派出副助理防長出席周四啟幕的北京香山論壇。中美軍事交流呈現良性勢頭。



去年11月，中美兩國元首舊金山會晤，開辟了雙邊關係的新願景。恢復和開展軍事溝通，是“舊金山願景”的重要組成部分，具體包括四項內容：兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、中美兩軍戰區領導通話。



其後，中美軍事外交循序漸進，逐步落實。去年12月下旬，中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立上將與美軍參聯會主席布朗舉行了首次視頻對話。今年1月初，第17次中美國防部工作會晤在華盛頓舉行。4月份，雙方又在夏威夷舉行了2024年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。5月底，中國防長董軍上將與美國防長奧斯汀，在新加坡香格里拉對話會期間進行會談。今次戰區司令之間的對話，完成了“舊金山願景”在軍事領域任務清單上的重要一筆。這也是9個多月來，第三次由上將領銜的中美軍事對話。



一系列對話，既有軍事領導層的戰略性溝通，也有執行層面的具體磋商。必須看到，美軍在開展對話的同時，又在多管齊下，不斷遏制圍堵，挑戰中國核心利益。一是推動包括攻擊型無人機導彈系統在內的對台軍售，妄圖為“台獨”壯膽；二是在東北亞鞏固美日韓三角同盟；三是以“航行和飛越自由”為借口，在南海興風作浪，組織軍演，鼓動菲律賓當馬前卒；四是拉攏盟友強化在中國周邊的軍事存在，澳、加、德艦機接連出沒。



凡此種種，加劇了擦槍走火的風險。尤其是中國南部戰區與美國印太總部，處於兩軍接觸的最前線。雙方直接對話，對於減少誤判、避免衝突、維護海空安全，至關重要。今年7月履新南部戰區的吳亞男上將，此前在軍委聯合作戰指揮中心任職，對全局作戰和一線指揮都非常熟悉。這也是由其肩負對話任務的重要考量。