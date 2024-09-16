香山論壇呼籲發揮國際機制有效作用

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）以“共築和平、共享未來”為主題的第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。在9月14日上午舉行的第四次全體會議中，六位與會代表圍繞“國際機制與全球安全治理”分享觀點。他們表示，國際機製作為國際秩序的重要組成部分，其構建與運作直接關係到全球安全治理的成效，如果拋棄合作共贏，搞陣營對抗，將嚴重干擾全球安全治理和國際合作，面對當前如此複雜的國際安全形勢，國際社會理應攜手發揮國際機制的有效作用，應對全球安全挑戰。



加蓬國防部長布裡吉特.翁卡諾娃中將表示，《聯合國可持續發展目標》第16條中特別強調要致力於和平和包容的社會，確保全民正義，建立各級高效率、負責任和包容的機制，使世界各地人民無論屬於何種道德觀、何種信仰或性別取向，在自己的國家和生活當中都可以免遭任何形式的暴力。各國政府、民間社會和社團應共同努力，尋求可持續的解決方案，強化法治國家和促進人權是基本之道。全球安全治理要求國際社會轉向多邊主義，改革今天的世界機制和框架機制，通過多種形式的合作更好回應我們現在的需求和目標。



上海合作組織副秘書長葉爾梅克巴耶夫中將表示，今天的世界形勢不斷變化，地緣政治對抗加劇，國際關係呈現出非常持久的不穩定和不確定性。新的安全威脅，熱點問題頻發，這些問題又被單邊行動和保護主義加劇。與此同時，世界政治中多邊主義也在抬頭，人們正在努力實現和平與發展。和平發展與穩定是發展不可動搖的根基，是各國人民人民的共同願望。在當代政治中，安全和可持續發展問題密切相關。上合組織堅定支持加強本地區安全以及全球穩定，努力在安全領域加強合作。



亞信秘書長凱拉特·薩雷拜表示，在21世紀，亞洲成為國際發展的重要推動力。亞洲有非常豐富的人力、自然資源、文化遺產，亞洲大陸幾百年來都對全球進程產生了重要影響。當今世界面臨著新的挑戰，亞洲現在是最具活力的大洲。在現代化世界秩序中，亞洲可以發揮非常重要的作用，在解決自己內部問題的同時，對全球的和平安全和全球發展做出貢獻。要想保證區域和全球的和平與穩定，唯一可行的辦法就是多邊主義和包容。