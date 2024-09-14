特朗普拒再與哈里斯電視辯論

中評社北京9月14日電／據大公報報導，綜合路透社、《紐約時報》消息：美國共和黨總統候選人特朗普12日表示，在11月5日大選前，他不會再跟民主黨對手哈里斯辯論，並堅稱自己在10日的辯論中擊敗了哈里斯。路透社／益普索12日公布的民調顯示，哈里斯在辯論過後以47%的支持率領先特朗普的42%。



哈里斯的競選團隊在10日辯論結束後立即向特朗普下戰書，要求再進行一次電視辯論。特朗普12日在社媒發文稱：“不會有第三次辯論！”6月27日，特朗普與現任總統拜登進行了第一次辯論。



路透社／益普索民調顯示，在看了10日這場辯論的選民中，53%的人認為哈里斯勝出，24%的人表示特朗普勝出。根據政治博彩網站PredictIt的數據，辯論結束後，哈里斯的勝選概率從52%上升到56%。



美國極右翼網紅盧默近期屢次發表陰謀論和歧視性言論，白宮12日譴責特朗普與盧默過從甚密。特朗普的親密盟友認為盧默會影響共和黨的選情。



據悉，盧默10日隨特朗普飛往費城參加辯論，11日又和特朗普一同出席“9.11”恐襲事件的紀念活動。盧默曾稱，要是印度裔的哈里斯贏得大選，“白宮將散發咖喱味”；又暗示哈里斯在辯論中佩戴的珍珠耳環是經過偽裝的無線耳機。