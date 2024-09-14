金正恩會見俄聯邦安全會議秘書紹伊古

中評社北京9月14日電／據新華社報導，據朝中社14日消息，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩13日會見了到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。



報導說，雙方就繼續深化朝俄戰略對話、加強協同合作維護相互安全利益以及地區和國際形勢廣泛交換意見，並就所討論的問題達成共識。



報導說，金正恩對兩國關係在政治、經濟、文化等各領域取得進展給予肯定。金正恩說，朝鮮政府將一如既往，本著《全面戰略夥伴關係條約》精神，進一步擴大與俄方的協調合作。



今年6月，金正恩與俄總統普京在平壤簽署了《全面戰略夥伴關係條約》。