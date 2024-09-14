西方解禁“遠程打擊”？普京警告：衝突質變

中評社北京9月14日電／據新華社報導，針對美國和英國近來考慮允許烏克蘭使用外援武器遠程打擊俄羅斯本土縱深目標，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京12日警告，這是“偷換概念”，問題本質並非是否解禁，而是北大西洋公約組織國家“是否直接參與”俄烏衝突。



改變衝突“性質”



普京12日在一場記者會上說，利用遠程導彈打擊俄境內目標，需要衛星情報，並設置導彈飛行路徑程序，這些實際上只能由北約軍事人員操作完成。在沒有西方國家幫助情況下，烏克蘭無法獨自完成對俄羅斯境內縱深目標的打擊。



在普京看來，一旦決定解禁，將意味北約國家直接參與俄烏衝突，這將“明顯改變這場衝突的本質、性質”，俄羅斯將根據所面臨威脅作出“適當決定”。



路透社說，這是普京迄今就北約解除烏克蘭使用外援武器限制的最強硬表態。普京沒有詳細說明俄羅斯可能採取哪些反制措施。他先前提到，俄方選項包括向西方的敵對國家提供俄制武器以打擊西方的海外目標，以及部署射程可打擊美國及其歐洲盟友的常規導彈。



自烏克蘭危機2022年2月升級以來，美國及其歐洲盟友不斷向烏克蘭提供大量軍事援助，雖然在放開遠程武器方面仍有所保留，但隨著戰況對烏愈發不利，美歐立場逐漸顯現鬆動跡象。美國總統約瑟夫·拜登本周早些時候稱，正就“鬆綁”議題“想辦法”。



烏克蘭8月初秘密調集大量兵力，對俄羅斯庫爾斯克州發動跨境突襲，宣稱占領上千平方公里土地、上百個居民點。此舉意在迫使俄軍從頓涅茨克地區分兵回援，但俄軍反而加大在頓涅茨克攻勢、不斷攻城略地，鋒芒直逼烏軍在這條戰線的後勤樞紐紅軍城（烏稱波克羅夫斯克）。



烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基12日說，俄軍已在庫爾斯克州發起反攻。俄國防部當天通報奪回10個居民點。

