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美國田納西州兩客機險些在跑道相撞
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2024-09-14 16:31:18
中評社北京9月14日電／據央視新聞報導，當地時間12日，在美國田納西州納什維爾國際機場，兩架客機險些在跑道上相撞。
據美國聯邦航空管理局稱，事發時，一架阿拉斯加航空公司的客機正準備起飛，發現西南航空公司的一架飛機也出現在跑道上。阿拉斯加航空公司客機的飛行員緊急中斷起飛，避免了相撞事故。由於緊急制動，導致客機輪胎過熱放氣。
事發時，阿拉斯加航空公司的客機上載有182人，所幸事故沒有造成人員傷亡。美國聯邦航空管理局和美國國家交通安全委員會表示，正在對事故原因進行調查。
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