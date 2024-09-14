“重逢　梅蘭芳與美國”特展在美開幕

中評社北京9月14日電／據新華網報導，在中國著名京劇表演藝術家梅蘭芳誕辰130周年和訪美94周年之際，“重逢——梅蘭芳與美國”特展13日在美國洛杉磯南加利福尼亞大學（南加州大學）圖書館開幕。



本次展覽由中國藝術研究院與南加州大學聯合主辦，將從9月13日持續到12月20日。展覽通過藝術繪畫、歷史照片和相關珍貴出版物等多種類型展品，從文化、歷史和藝術等多個角度，將梅蘭芳所代表的東方傳統藝術美學與精神內核展現給美國觀眾。



中國藝術研究院副院長李樹峰在開幕致辭中說，94年前，梅蘭芳訪美演出數月之久，為美國人民帶來了美輪美奐的戲曲藝術和深遠醇厚的中華傳統文化，打開了一扇瞭解中國悠久歷史文化之窗。南加州大學在梅蘭芳訪美期間為他授予了榮譽博士學位。此次展覽在跨越近一個世紀後將他的人生與藝術再次送到這塊曾經對他飽含厚誼的校園，將這樣一個美好又浪漫的故事延續下去。



梅蘭芳後人以及包括多位中國問題研究專家在內的南加州大學師生出席開幕式。南加州大學圖書館館長梅莉莎·賈斯特在致辭中回顧了該校與梅蘭芳的淵源。她表示，展覽把梅蘭芳的傳奇人生和珍貴精神遺產帶到南加州大學的校園，受到師生們歡迎。這次跨越時空的“重逢”是真正意義上的跨文化交流。



中國藝術研究院前身為1951年成立的中國戲曲研究院，梅蘭芳為首任院長，是集藝術研究、藝術教育、藝術創作、非物質文化遺產保護和文化藝術智庫為一體的國家級綜合性學術機構。