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美國波音公司約3.3萬名工人決定罷工
http://www.CRNTT.com   2024-09-14 16:29:53


　　中評社北京9月14日電／據央視網報導，當地時間9月12日，美國波音公司在西雅圖和波特蘭地區組裝工廠約3.3萬名工人經投票決定罷工，以表達對波音公司此前與其最大工會“機械工人和航天工人國際聯合會”達成一項最新勞資協議的不滿。罷工定於美國太平洋時間13日0時正式開始。

　　據悉，這兩地組裝工廠主要涉及的機型為波音737　MAX、波音767和波音777。根據相關工會規則，必須有至少三分之二的人員投票贊成，罷工行動才能開始。

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