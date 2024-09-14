國家統計局：8月份國民經濟運行總體平穩

中評社北京9月14日電／據大公報報導，據國家統計局網站消息，8月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加強宏觀調控，著力推動高質量發展，生產需求繼續恢復，就業物價基本穩定，高質量發展持續推進，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢。



一、工業生產穩定增長，裝備製造業和高技術製造業增長較快



8月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.5%；環比增長0.32%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長3.7%，製造業增長4.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.8%。裝備製造業增加值同比增長6.4%，高技術製造業增加值增長8.6%，分別快於全部規模以上工業增加值1.9和4.1個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.6%；股份制企業增長5.0%，外商及港澳台投資企業增長2.8%；私營企業增長4.5%。分產品看，新能源汽車、服務機器人、集成電路產品產量同比分別增長30.5%、20.1%、17.8%。1－8月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。8月份，製造業採購經理指數為49.1%，企業生產經營活動預期指數為52.0%。1－7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40992億元，同比增長3.6%。



二、服務業持續恢復，現代服務業發展較好



8月份，全國服務業生產指數同比增長4.6%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業生產指數同比分別增長12.1%、9.4%、5.7%、5.2%，分別快於服務業生產指數7.5、4.8、1.1、0.6個百分點。1－8月份，全國服務業生產指數同比增長4.9%。1－7月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長7.4%。8月份，服務業商務活動指數為50.2%，服務業業務活動預期指數為55.4%。其中，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。



三、市場銷售保持增長，網上零售較快增長



8月份，社會消費品零售總額38726億元，同比增長2.1%；環比下降0.01%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額33575億元，同比增長1.8%；鄉村消費品零售額5151億元，增長3.9%。按消費類型分，商品零售額34375億元，增長1.9%；餐飲收入4351億元，增長3.3%。部分基本生活類和升級類商品銷售較好，限額以上單位糧油、食品類，中西藥品類商品零售額分別增長10.1%、4.3%，通訊器材類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長14.8%、3.4%。1－8月份，社會消費品零售總額312452億元，同比增長3.4%。全國網上零售額96352億元，同比增長8.9%。其中，實物商品網上零售額80143億元，增長8.1%，占社會消費品零售總額的比重為25.6%。1－8月份，服務零售額同比增長6.9%。

