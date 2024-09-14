﻿第十一屆全球湘商大會簽約超1500億元

中評社北京9月14日電／據大公報報導，記者姚進報導：9月13日上午，第十一屆全球湘商大會在湖南懷化開幕，來自世界各地的湘商代表、院士專家、知名民營企業家代表等900多名嘉賓出席。



湘商是中國十大商幫之一，當前全球湘商已超過400萬，產業遍布世界180多個國家和地區，在外湘商資產規模超過4萬億元（人民幣，下同）。全球湘商大會是鏈接全球各地湘商的紐帶和橋梁，自2007年以來已舉辦十屆，累計簽訂投資合作項目1920個。



據數據顯示，第十一屆全球湘商大會共簽約省級重大招商引資項目108個，投資總額817.4億元（人民幣，下同）。市級項目191個，投資總額743.2億元，簽約總投資額超1500億元。其中，東道主懷化省級簽約項目19個、投資總額159.5億元，市級簽約項目102個、投資總額345.7億元。



湘商回饋家鄉 招商引資牽線搭橋



廣東省湖南商會會長陳樂田在開幕上表示，“商會自2005年成立以來，會員共回湘投資3500多億元，各項捐贈達3億多元。”商會工作的一項重頭戲就是推介湖南、宣傳湖南，為湖南招商引資牽線搭橋。



三一集團董事長向文波發言表示，“投資湖南、回歸家鄉”是三一一直以來的願景，近年來三一將外省能遷回湖南的產業“應遷盡遷”，能在湖南投資的產業“應投盡投”，“三一已在湖南累計投資255億元，規劃投資640億元，目前幾乎所有市州都有在建和規劃項目。另外，三一預計投資超過230億元打造三一科技城項目，建成後將創造3000億產值及150億稅收。”

