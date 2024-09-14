深圳載貨無人機飛行量冠全球

中評社北京9月14日電／據大公報報導，深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司副總經理邵源在廣州舉行的第八屆（2024）華南智能交通大會上表示，去年內地註冊無人機126.7萬架，同比增長超32%；其中深圳去年載貨無人機飛行量達61萬架次，位居全球第一。據悉，目前深圳全力打造“低空經濟第一城”，無人機企業已超1730家，消費級無人機占全球70%的市場份額。



邵源指出，相關研究表明2050年全球低空經濟市場規模將達到9萬億美元，中國約占23%的份額，是引領全球低空經濟的重要領導者。據瞭解，作為全球低空產業鏈集聚度最高的城市，深圳近年來持續發力低空經濟，充分發揮電子信息產業發達、創新生態優越、應用場景豐富、空域改革試點等優勢，積極搶抓低空經濟產業新風口，培育新質生產力，瞄准打造“低空經濟第一城”。



在灣區城市特別是深圳，低空應用場景正不斷迭代創新，“飛”入城市日常生活，譬如無人機外賣，商務出行“打飛的”，低空航線灣區內1小時到達。現時深圳已成為全國低空經濟場景最豐富的城市，多元化場景已覆蓋空中通勤、物流配送、城市治理、應急救援等各個領域。截至今年上半年，深圳已累計開通無人機航線超過205條，建設無人機起降點126個，在低空賽道快步向前。