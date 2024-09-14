貴陽發現多株極危物種“貴州山核桃”

中評社北京9月14日電／據央視新聞報導，貴州省林業科學研究院、貴陽市野生動植物保護站的研究人員近期開展聯合調查過程中，在貴陽清鎮市紅楓湖鎮一處喀斯特山地，發現多株貴州山核桃。



貴州山核桃為胡桃科，是中國特有種，國家二級保護野生植物；在《“十四五”全國極小種群野生植物拯救保護建設方案》中，被列為極小種群野生植物；2023年更新發布的《中國生物多樣性紅色名錄—高等植物卷（2020）》中，貴州山核桃被評估為極危物種，亟待拯救性保護。



貴州省林業科學研究院研究人員楊焱冰介紹，去年以來，科研人員陸續在貴州德江縣、黃平縣等地發現貴州山核桃零星分布，它們均生於喀斯特山地的林中。此次在清鎮市發現的貴州山核桃成熟個體及幼樹、幼苗共20餘株，其中一株胸圍達463厘米，有上百年樹齡，是目前發現已知胸圍最大的貴州山核桃植株。



記者瞭解到，貴州山核桃木材細密、樹皮纖維性能好、果仁可食用且含油量高，是集材用、食用為一體的典型的喀斯特地區多用途鄉土樹。目前主要分布於貴州西南部、南部和雲南東北部，是中國山核桃植物中分布於喀斯特山地且尚未被開發利用的多價值物種。受自然條件、人為干擾等因素影響，其種群更新困難。



貴陽市野生動植物保護站工程師張央介紹，目前貴陽市林業局正在對該貴州山核桃種群建立原生境保護點進行就地保護。下一步，將加強與貴州省林業科學研究院等科研團隊合作，開展貴州山核桃不同地區的種源收集、種苗培育、種群野外回歸等工作，在實現對該物種有效保護的同時，持續挖掘珍稀野生植物的科學研究和生態經濟價值。