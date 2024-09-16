美代表低調出席香山論壇 何雷將軍贈徽章

何雷與陳思茂在論壇上友好互動（圖源：相關人士提供） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君）今年的第十一屆北京香山論壇，美方派出了國防部助理國防部長幫辦陳思茂（Michael Chase）率團參加，參會規格高於去年，而每年的中美雙方代表的互動總是最吸睛的一幕。會議間歇期間，軍科院原副院長何雷中將向陳思茂贈送了中國人民解放軍軍事科學院的徽章，引來高度關注。



論壇第二天，何雷在會場咖啡廳偶遇美方代表團團長陳思茂，他主動上前與陳思茂握手，說道：“希望你在論壇過程中，能夠多聽聽、多看看，也多談一談，能夠對我們中國軍隊、中國的國防政策有所瞭解。”陳思茂對此回應：“對中國的國防政策，我是有所瞭解的。”



而後，何雷向美方代表團介紹軍事科學院徽章圖案的含義。緊接著，何雷拿出了他準備好的紀念品，是軍事科學院的一枚徽章。何雷指著徽章上的長城介紹道，長城代表著防禦，中國奉行的是防禦性的國防政策，不去主動侵略任何一個國家。何雷也說，“中國人民解放軍是堅決捍衛國家主權、領土完整和統一的勝利之師、英勇之師，也是能維護地區和世界和平的正義之師、和平之師。”並祝陳思茂一行人在論壇期間，能夠在中國過得愉快，能夠有所收穫，也為增進中美兩國、兩軍的友好關係多做貢獻。也希望美國為世界和地區的和平多做應有的貢獻。



在和陳思茂交流的最後，何雷拿出兩張照片，是去年第十屆北京香山論壇上他和美國國防部助理國防部長幫辦中國事務主任卡萊斯的合影。何雷把照片交給陳思茂一行，請他們回國之後轉交給卡萊斯，看到照片，陳思茂和同事都面露喜色。