中評現場：香山論世界多極化與國際秩序

第二次全體會議聚焦的主題是“多極化與國際秩序走向”（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月15日電（記者 郭至君 海涵）面對變亂交織的國際形勢，如何維護廣大發展中國家的共同和根本利益，切實推進國際關係民主化？如何維護國際法治權威，確保世界多極化進程總體穩定和具有建設性？如何在廣泛協商、凝聚共識的基礎上，積極參與全球治理，引領國際秩序發展的正確方向？圍繞這個議題，來自柬埔寨、白俄羅斯、坦桑尼亞、喀麥隆、伊朗、德國的軍隊高官齊聚第十一屆北京香山論壇展開討論。



柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈上將表示，我們要克服目前的挑戰和現在正在出現的問題，這些不可能靠任何一個國家單打獨鬥來完成，因此我們要進行合作，走向多極化。同時要培養一個更加公平和平衡的國際體系，有更多的國家才能夠有機會來表達他們的觀點，對國際議程施加影響。東盟認為我們《東南亞睦鄰友好條約》是非常重要的，強調了和平解決爭端的原則，同時在團結應對威脅以及通過通力協作來建造一個友好的國與國關係，通過接觸和對話來保證地區的穩定，多年以來東盟一直秉持著這項原則建立和發展同夥伴之間的關係。



迪西哈說，亞洲在國際政治中也發揮了重要作用，尤其是中國在亞太地區的影響力在進幾十年來日益增長，中國已經從是一個發展中經濟體變成了我們亞洲經濟發展的龍頭。他認為中國是許多國家的貿易夥伴，中國的軍隊日益現代化，經濟快速發展也積極的進行外交，中國在地區和全球事務中發揮著重要的作用。



白俄羅斯國防部長赫列寧·維克托中將說，一個全新的國際關係體系應該具有以下特點：以《國際法》相互信任和和平為依托，考慮到各國人民的民主宗教以及文化特性，反對因改變自己的發展道路而干涉別國內政，承認並尊重務實合作機制的多樣性。“70年前所制定的和平共處五項原則與第二次世界大戰以來通過的其它文件和宣言一樣，都以和平與發展作為基礎和前提。沒有競爭就不可能有發展，但競爭的重要基礎是有權利做最佳選擇。白俄羅斯已準備好積極參與塑造一個公正和可持續發展的未來世界，我們呼籲所有感興趣的國家加入到這個歷史進程中，如果有人提出任何其它建設性的倡議，我們也隨時準備給予支持並開展深入工作將其付諸實踐。”他說。

