國台辦：賴清德鼓吹“台灣人民自救”用心險惡

中評社北京9月14日電／國務院台辦發言人陳斌華14日答記者問表示，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。希望廣大台灣同胞真正理解民主自由的真諦，認清“綠色恐怖”就是對民主自由的踐踏，認清“台獨”分裂就是對台海和平、自身安全的威脅，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，和大陸同胞一道，共創國家統一、民族復興的美好未來，真正實現當家作主的願望。



有記者問：賴清德9月12日參加“台灣人民自救運動宣言”60周年研討會時宣稱，“共產主義要併吞台灣”的威脅仍然存在甚至比過去更強烈，要為台灣“民主自由”、下一代子孫繼續推動“台灣人民自救運動”。對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



陳斌華指出，所謂“台灣人民自救運動宣言”當年打著反對當局獨裁專制的旗號，拋出“制憲建國”“以台灣名義加入聯合國”等分裂謬論，是一篇不折不扣的“台獨宣言”。賴清德對其推崇備至，企圖用以“洗滌人心”，再度證實自己“台獨金孫”的本來面目，充分暴露他謀求“台獨”分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。打著“民主自由”的幌子，將少數人的“台獨”主張強行灌輸給廣大台灣民眾，是賴清德、民進黨愛幹、常幹的勾當。如任其發展，只會將台灣推向兵兇戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍，讓民眾乃至子孫承受“台獨”引戰的惡果。



陳斌華表示，賴清德當局上台以來，為謀求“台獨”分裂，公器私用、不擇手段，肆意進行政治迫害、展開司法追殺，悍然打壓島內反“獨”陣營、愛國統一力量，在島內大搞“綠色恐怖”。其所作所為被島內輿論認為是“民主退步”“司法已死”和“自由堪憂”。