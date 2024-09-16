黃載皓香山論壇闡述中美戰略層面的“道”

韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓發（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君）第十一屆北京香山論壇日前在北京舉辦，第十一次參加這個論壇的韓國外國語大學教授、全球安全合作中心主任黃載皓在“中美正確相處之道”的平行分論壇上發言，用流利的中文闡述了他所理解、所思考的“道”，引起在場許多嘉賓的共鳴。



黃載皓首先表示，這中文標題中，吸引他的是“道”。在中文中，“道”不只是一個意思，除道路以外，它還有很多其他含義，如道德，道理，規律，方向，方法等，這個題目反映了中方對當前中美關係的擔憂同時改善的意願。事實上，中美關係已經變得過於複雜和龐大，不可能再回到過去的美好時光。對兩國來說，最好的出路是避免新冷戰。現實的做法是管理現狀、預防危機和積極溝通。對國際社會來說，美中做自己最擅長的事，真誠地參與良性競爭。規則最好是100%中立公正的，要不然衹有少數國際社會上的其他國家可以接受。最後，就交由歷史來評判。拜登政府之後的中美關係若仍要找出路，就必須在實現戰略層面的“道”達成一些思考，而不僅僅是戰術層面的“路”。



黃載皓說，首先，美國需要明確對華政策。美國對中國過度警惕和恐懼，看不到大局。在特朗普執政時期，美國過於注重經濟利益，看不到戰略大局。拜登執政時期，他們試圖從戰略角度出發，卻忽略了經濟細節。他們一開始對中國感到憤怒，後來發現了自己的弱點，不得不加以改正，他們沒有仔細審視全局，戰略和戰術都很混亂。美國的對華政策需要盡早重新定義，重新設定。



中國方面則應盡量減少可能誤導中美關係的情況。在中國，當前的國際秩序被稱為百年未有之大變局，這種暗示要建立新國際秩序的措辭只會增加美國的猜疑和恐懼，而且目前的秩序究竟是處於重大轉型期還是暫時騷亂期也有待觀察。新型國際關係使當前美國主導的國際關係成為舊型國際關係。黃載皓認為，最好稱之為新興國際關係，這樣大家接受度更高。中國應該發出它願意與美國合作的信息，明確其發揮作用的承諾，小心處理可能敏感的外交概念。

