中美建交45年 夏立平談中美台海

同濟大學政治與國際關係學院教授夏立平在第十一屆北京香山論壇上接受中評社記者專訪，談及中美關係與台海局勢。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月25日電（記者 郭至君）今年是中美建交45周年，同濟大學中國戰略研究院副院長、上海美國研究學會副會長夏立平教授日前出席第十一屆北京香山論壇期間接受中評社記者的專訪，就當前中美關係、台海局勢、美國大選等議題發表了自己的見解。夏立平認為，中美雙方現在在兩國關係穩定上是有交集的，美國不希望與中國發生大的衝突，更不希望台海地區爆發戰爭。



夏立平，同濟大學政治與國際關係學院創始院長、二級教授、博士生導師，同濟大學智庫首席專家。教育部備案同濟大學極地與海洋國際問題研究中心主任。歷史學博士、法學碩士。兼任國務院發展研究中心國際技術經濟研究所客座研究員、中國國家極地科學技術委員會委員、中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心兼職研究員、國家社會科學基金委和教育部社科重大項目通訊評審專家、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會常務理事、中國軍控與裁軍協會理事、中國人民爭取和平與裁軍協會理事、中華美國學會常務理事、中國國際關係學會常務理事、中國南亞學會常務理事、中國海洋發展研究會理事、中國和平與發展研究中心特約研究員、國家國防教育專家庫首批入選專家、上海市社會科學聯合會第六屆委員會委員、上海市學位委員會第四屆學科評議組（政治學）成員、上海市台灣工作辦公室咨詢專家委員會委員、上海國際戰略問題研究會監事、上海市太平洋經濟合作委員會副會長、上海市太平洋區域經濟發展研究會副會長、上海聯合國研究會副會長等。研究專長為亞太安全、美國國家安全戰略、國際軍備控制、中國對外戰略等。



以下為專訪全文：



中美鬥而不破 美國出現對華政策“反思派”



中評社記者：現在一些人用“鬥而不破”來形容中美關係，您認為這樣概括準確嗎？中美怎樣能夠真正做到“鬥而不破”？



夏立平：中國希望中美關係能夠穩定、改善、發展，所以習近平主席提出，中美關係還是要相互尊重、和平共處、合作共贏，但是，美方現在只重視管控分歧競爭。不過，雙方在中美關係穩定這一點上是有交集的，從實踐來看，當前中美關係相對穩定，“鬥而不破”還是可以用的，因為現在美國在俄烏衝突和巴以衝突這兩場戰爭中耗費很多，它不想再有第三場戰爭了，特別是拜登政府從美國國內政治的考慮出發，認為這兩場戰爭如果能夠停下來，對民主黨的競選才是最有利的。在第十一屆北京香山論壇上，有專門一場“中美正確相處之道”的平行論壇，我全程參加，我認為中方對中美關係當前形勢的分析以及對未來的展望都表達地很清晰。

