日本自民黨總裁選舉　石破茂支持率居首位

中評社北京9月14日電／日本執政黨自由民主黨總裁選舉進入倒計時，日本電視台針對自民黨黨員等進行的民調顯示，自民黨前幹事長石破茂支持率居首位。



當地時間9月12日，日本電視台對自民黨的黨員和“黨友”進行了電話調查，收集了1022人的回答。針對自民黨總裁選將給誰投票的問題，有25%的人表示將投給自民黨前幹事長石破茂。經濟安全保障擔當大臣高市早苗以22%的支持率排在第二，前環境大臣小泉進次郎排名第三（19%）。



日本國會議員票競爭激烈，截至13日上午，各候選人的得票數大約在20至40票之間，暫未出現沒有明顯領先的候選人。另外還有約100名議員沒有明確表態支持誰。



自民黨總裁選投票定於9月27日舉行，計票同日進行。根據選舉規則，367名自民黨籍國會議員每人1票，各地地方議員、普通黨員和“黨友”、即註冊支持者所投票折合為367票，合計734票，得票過半者當選總裁。如果第一輪投票無人得票過半，前兩名進入第二輪、即決勝輪。



由於暫無候選人有明顯領先優勢，首輪選舉很可能無人票數過半，大概率會進入第二輪投票。



雖然目前石破茂、高市早苗和小泉進次郎是熱門人選，但是由於自民黨的黨員、“黨友”和國會議員仍有多人未明確表態，選情仍有可能發生變化。



日本首相由政黨提名、國會眾參兩院議員投票選舉產生，一般而言由在國會眾議院占據多數議席的政黨黨首出任。本次選舉後，新任自民黨總裁按慣例將出任新首相。